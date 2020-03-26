اقتصادي / تجارة تبوك تؤكد للمواطنين والمقيمين توفر السلع الغذائية



تبوك 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واس

أكد مدير عام فرع وزارة التجارة بمنطقة تبوك المهندس سالم بن سليمان الوباري توفر مختلف السلع والمنتجات بمختلف أنواعها في أسواق المنطقة ، مشيراً إلى تنفيذ الفرق الميدانية يومياً وعلى مدار الساعة العديد من الجولات الرقابية ، إضافة إلى مباشرة البلاغات التي ترد للفرع بشكل مباشر ، مبيناً أن المنشآت التجارية تسير بشكل طبيعي في أوقات منع التجول ، ومنها : الهايبر والسوبر ماركات ومحلات بيع اللحوم ، والأسماك ، والدواجن ، والمخابز.

وقال خلال الجولة التي قام بها مساء أمس على محال ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية ومنافذ البيع بمدينة تبوك : إن نتائج الجولة - والله الحمد - أظهرت توافر المنتجات والسلع التموينية الضرورية مع وجود مخزون كاف يلبي حاجة السوق واستقرار الأسعار , ونطمئن عموم المستهلكين بشأن الوضع التمويني في كافة منافذ بيع الأغذية لاسيما في ظل هذه الظروف الاستثنائية والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس "

وأشار إلى أن المخزون الغذائي وكمياته الضخمة قد تعدّت تأمين احتياجات هذا الشهر بل حتى شهر رمضان المبارك ، وهذا بفضل الله ثم بالتعاون الكبير الذي يبديه أصحاب المنشآت التجارية والقائمون عليها، وحرصهم على أداء واجبهم الوطني، مبيناً أن الفرق الرقابية بفرع الوزارة تراقب الأسعار بشكل لحظي ودقيق، ولن يكون هناك أي تهاون تجاه المخالفين، مناشداً المستهلكين بالاعتدال في الشراء والاستهلاك وأن تكون فترات التسوق موزعة على فترات اليوم.

وحث المهندس " الوباري" المواطنين والمقيمين كافة على استخدام تطبيقات التوصيل الإلكترونية، لطلب احتياجاتهم من مواد تموينية واستهلاكية خلال فترة السماح بالتجول، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين.

// انتهى //

14:53ت م

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تبوك 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسأكد مدير عام فرع وزارة التجارة بمنطقة تبوك المهندس سالم بن سليمان الوباري توفر مختلف السلع والمنتجات بمختلف أنواعها في أسواق المنطقة ، مشيراً إلى تنفيذ الفرق الميدانية يومياً وعلى مدار الساعة العديد من الجولات الرقابية ، إضافة إلى مباشرة البلاغات التي ترد للفرع بشكل مباشر ، مبيناً أن المنشآت التجارية تسير بشكل طبيعي في أوقات منع التجول ، ومنها : الهايبر والسوبر ماركات ومحلات بيع اللحوم ، والأسماك ، والدواجن ، والمخابز.وقال خلال الجولة التي قام بها مساء أمس على محال ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية ومنافذ البيع بمدينة تبوك : إن نتائج الجولة - والله الحمد - أظهرت توافر المنتجات والسلع التموينية الضرورية مع وجود مخزون كاف يلبي حاجة السوق واستقرار الأسعار , ونطمئن عموم المستهلكين بشأن الوضع التمويني في كافة منافذ بيع الأغذية لاسيما في ظل هذه الظروف الاستثنائية والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس " كورونا ".وأشار إلى أن المخزون الغذائي وكمياته الضخمة قد تعدّت تأمين احتياجات هذا الشهر بل حتى شهر رمضان المبارك ، وهذا بفضل الله ثم بالتعاون الكبير الذي يبديه أصحاب المنشآت التجارية والقائمون عليها، وحرصهم على أداء واجبهم الوطني، مبيناً أن الفرق الرقابية بفرع الوزارة تراقب الأسعار بشكل لحظي ودقيق، ولن يكون هناك أي تهاون تجاه المخالفين، مناشداً المستهلكين بالاعتدال في الشراء والاستهلاك وأن تكون فترات التسوق موزعة على فترات اليوم.وحث المهندس " الوباري" المواطنين والمقيمين كافة على استخدام تطبيقات التوصيل الإلكترونية، لطلب احتياجاتهم من مواد تموينية واستهلاكية خلال فترة السماح بالتجول، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين.// انتهى //14:53ت م0077

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