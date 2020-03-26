اقتصادي / أسواق الخضروات والفواكه والأسماك بمحافظة جدة توفر المخزون الغذائي .. والأسعار مستقرة



جدة 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واس

طبقت أسواق الخضروات والفواكه والأسماك بمحافظة جدة الخطط والإجراءات الاحترازية من انتشار فايروس

وتراعي هذه الخطط تسهيل دخول وخروج الشاحنات الخاصة بتوريد الفواكه والخضار ، واتاحتها للمستهلكين من الأهالي والأفراد ، والتي لم تتأثر جراء تفشي الفايروس ، حيث تتم عمليات البيع بيسر وسهولة وهناك توفر لجميع البضائع من الخضار والفواكه بكافة أصنافها والطلب عليها كالمعتاد ، ولم يطرأ على أسعارها أي تغير ، كما أن هناك اهتمام كبير بالحفاظ على النظافة والتزام العمالة بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات والقفازات واستخدام المعقمات ، إضافة لتلافي مرتادي السوق التزاحم والتقيد بهذه الاجراءات حفاظاً على صحتهم وسلامتهم .

كما حظي سوق السمك المركزي بجدة بإقبال طبيعي خارج ساعات عدم التجول ، وتواجد كوادر بشرية من المراقبين تحت مظلة أمانة محافظة جدة لمتابعة الإجراءات الوقائية وإلزام جميع العاملين بتطبيق الاشتراطات الصحية والنظافة الشخصية ، رفعاً لمستوى الأمان الصحي والخدمي للمستفيدين .

من جانبهم أعرب عدد من المستهلكين ومرتادي الأسواق عن تأييدهم للخطة الاحترازية والاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ، مؤكدين ثبات الأسعار وتوفر جميع أصناف الخضار والفواكه ، إلى جانب تواجد مختلف أصناف الأسماك وفق رغبات المستهلكين .

وأشادوا بأعمال الجهات المشاركة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتي كان لها بالفعل الوقع الإيجابي لدى المواطنين والمقيمين ، والتي تهدف للحد من خطر انتشار

وثمنوا مجهودات أمانة محافظة جدة وحرصها على التزام جميع المنشآت بالإجراءات الاحترازية الوقائية التي اتخذتها للحد من انتشار فايروس كورونا ، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وجميع العاملين في هذه المنشآت .

// انتهى //

14:39ت م

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جدة 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسطبقت أسواق الخضروات والفواكه والأسماك بمحافظة جدة الخطط والإجراءات الاحترازية من انتشار فايروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بالتنسيق مع الجهات المختصة وسط وفرة المخزون الغذائي واستقرار للأسعار مما جعل المعروض يفوق الطلب ، وقد اتخذت الخطط الكفيلة بسير حركة التسوق بكل انسيابية وتلافياً للازدحام والتجمع الذي حذرت منه الجهات الصحية لتأثيره على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين وأنه سبب لنقل العدوى .وتراعي هذه الخطط تسهيل دخول وخروج الشاحنات الخاصة بتوريد الفواكه والخضار ، واتاحتها للمستهلكين من الأهالي والأفراد ، والتي لم تتأثر جراء تفشي الفايروس ، حيث تتم عمليات البيع بيسر وسهولة وهناك توفر لجميع البضائع من الخضار والفواكه بكافة أصنافها والطلب عليها كالمعتاد ، ولم يطرأ على أسعارها أي تغير ، كما أن هناك اهتمام كبير بالحفاظ على النظافة والتزام العمالة بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات والقفازات واستخدام المعقمات ، إضافة لتلافي مرتادي السوق التزاحم والتقيد بهذه الاجراءات حفاظاً على صحتهم وسلامتهم .كما حظي سوق السمك المركزي بجدة بإقبال طبيعي خارج ساعات عدم التجول ، وتواجد كوادر بشرية من المراقبين تحت مظلة أمانة محافظة جدة لمتابعة الإجراءات الوقائية وإلزام جميع العاملين بتطبيق الاشتراطات الصحية والنظافة الشخصية ، رفعاً لمستوى الأمان الصحي والخدمي للمستفيدين .من جانبهم أعرب عدد من المستهلكين ومرتادي الأسواق عن تأييدهم للخطة الاحترازية والاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ، مؤكدين ثبات الأسعار وتوفر جميع أصناف الخضار والفواكه ، إلى جانب تواجد مختلف أصناف الأسماك وفق رغبات المستهلكين .وأشادوا بأعمال الجهات المشاركة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتي كان لها بالفعل الوقع الإيجابي لدى المواطنين والمقيمين ، والتي تهدف للحد من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد ، بتكثيف أعمال النظافة واتخاذ التدابير الوقائية والتوعية المستمرة وبالأخص في مثل هذه المرافق التي تواجه الإقبال الكبير والمستمر من الجميع .وثمنوا مجهودات أمانة محافظة جدة وحرصها على التزام جميع المنشآت بالإجراءات الاحترازية الوقائية التي اتخذتها للحد من انتشار فايروس كورونا ، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وجميع العاملين في هذه المنشآت .// انتهى //14:39ت م0075

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