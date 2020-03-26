شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يرأس القمة الاستثنائية لقادة العشرين والان نبدء بالتفاصيل

عقد قادة دول مجموعة العشرين اليوم الخميس اجتماع القمة الاستثنائية الافتراضية، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

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