اخبار السعوديه

وزير الخارجية يبحث جهود مكافحة كورونا مع نظيره السنغافوري

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث جهود مكافحة مع نظيره السنغافوري والان نبدء بالتفاصيل

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، من وزير خارجية جمهورية سنغافورة الدكتور فيفيان بالاكريشنان.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين، إضافة لبحث الجهود الدولية لمواجهة وباء كورونا المستجد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يبحث جهود مكافحة كورونا مع نظيره السنغافوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا