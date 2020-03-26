شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث جهود مكافحة كورونا مع نظيره السنغافوري والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين، إضافة لبحث الجهود الدولية لمواجهة وباء كورونا المستجد.
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