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توفر جميع السلع الاستهلاكية في سوق بمكة

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تشهد أسواق الخضار والفاكهة وأسواق اللحوم والأسماك في الكعكية بمكة المكرمة إقبالاً كبيراً من قبل أهالي العاصمة المقدسة من المستهلكين هذه الأيام، خاصة في ساعات الصباح وما بعد الظهيرة رغبة منهم في التسوق والحصول على احتياجاتهم من الفواكه والخضار.

واستحدثت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مكتباً إشرافياً مزوّداً بكاميرات مراقبة لرصد سوق الخضار والورقيات المركزي بالكعكية بمكة المكرمة على مدار الساعة.

وأكدت الأمانة أن الهدف هو التأكد من نظافة المنشأة والنظافة الشخصية للعاملين من خلال استخدامهم لجميع المستلزمات الصحية التي تضمن - بمشيئة الله - الوقاية من الأمراض الوبائية بما فيها فيروس ، حيث يستمر عمل المكتب في السوق على مدار الساعة، على اعتبار أن أي ملاحظة صحية تخص المنشآت تدخل ضمن اختصاص البلدية.

وأوضح أحد المتسوقين خالد الهذلي أن السوق يوفر جميع متطلبات الأسرة ومن جميع الأنواع والأصناف من الخضار والفاكهة، وهو ما يوفر الكثير من الوقت والجهد ويزيد من حرية الاختيار للحصول على الصنف الذي يريده بالسعر المناسب، أما بالنسبة لمحلات اللحوم والاسماك فهي تشهد إقبالا لابأس به والأسعار معقولة.

من جانبه أكد المتسوق صالح الحامدي أن سوق الخضار والفواكه واللحوم والأسماك يشهد إقبالاً من قبل المستهلكين وذلك لتوفر كل المتطلبات التي يحتاجها المستهلك من الأصناف المتنوعة والمتوفرة بحمد الله بكثرة، مبينا أن هناك الأسعار التنافسية بين المحلات والبسطات شجعت الكثيرين على شراء كميات من هذه البضائع.

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