السعودية | الصحة: احذروا القفازات تعطي شعوراً كاذباً بالنظافة

شكرا لقرائتكم الصحة: احذروا القفازات تعطي شعوراً كاذباً بالنظافة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ضمن حملة وزارة الصحة السعودية، المستمرة في نشر الوعي حول الوقاية من تفشي فيروس كورونا، دعت الوزارة إلى تجنب لبس القفازات إلا للضرورة.

وكتبت في منشور توعوي: القفازات لا تحميك من كورونا لأنها تصبح مصدرا للتلوث وتعطي شعوراً كاذباً بنظافة الأيدي.

هذا وجددت الوزارة دعوتها إلى غسل اليدين بصورة مستمرة.

كما يوصي الخبراء بضرورة غسل اليدين بالماء الدافئ والصابون، للوقاية من الإصابة بالعدوى الفيروسية بشكل عام وكورونا بشكل خاص، ولكن ولمزيد من الدقة والنتائج الفعالة يجب أن يتم القيام بتلك المهمة بالغة الأهمية لمدة 20 ثانية في كل مرة، وباستخدام الماء الدافئ أو لمدة 30 ثانية إذا كان الماء باردا.