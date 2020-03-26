السعودية | إحالة عسكريين مخالفين لتعليمات منع التجول للمساءلة التأديبية

شكرا لقرائتكم إحالة عسكريين مخالفين لتعليمات منع التجول للمساءلة التأديبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - تحدث مصدر مسؤول في وزارة الحرس الوطني، الخميس، حول ما تم تداوله بشأن مقطع فيديو يظهر محتواه أفراداً من قوات وزارة الحرس الوطني أثناء قيامهم بعملهم لتطبيق الأمر بمنع التجول، وتجاوزهم على أحد الأشخاص بعدم التقييد بمنع التجول، وقيامهم بالتصوير معه في المقطع الذي تم تداوله.
وأكد أن هذا التصرف اجتهاد شخصي من قبل الأفراد، وقد تمت إحالتهم إلى المساءلة التأديبية لمجازاتهم على مخالفتهم لتعليمات تطبيق الأمر بمنع التجول وفق ما نقلته "واس".
وشدّد المصدر على أن أمر منع التجول يطبق على الجميع إلا الحالات المستثناة بموجب التعليمات.
هذا ووافق خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس الأربعاء، على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وفق ما أعلنته وكالة الأنباء السعودية على تويتر، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، حيث تقرر تقديم بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصراً في المدن التالية: (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة).
وكان الملك سلمان، أصدر الاثنين، أمراً بمنع التجول من الـ 7 مساء حتى الـ 6 صباحاً.
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