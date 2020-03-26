محمد بن مسعود - الدمام - 26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441 02:38 PM المتحدث الإعلامي : مواطن في العقد الثالث واتخذت بحقه الإجراءات النظامية شرطة جازان : القبض على شخص خالف أمر منع التجول وتهكم على رجال الأمن شرطة جازان : القبض على شخص خالف أمر منع التجول وتهكم على رجال الأمن صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف الحكمي، بأنه بالإشارة للفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي لشخص مخالف لأمر منع التجول، يصور مركبة أمنية، ويتهكم على رجال الأمن ويسخر من جهودهم في تطبيق الأوامر، وفق إجراءات مكافحة فيروس كورونا، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل الله -، عن القبض عليه وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية. الكلمات المفتاحية ، شرطة جازان : القبض على شخص خالف أمر منع التجول وتهكم على رجال الأمن ،

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