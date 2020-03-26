، شاهد .. كيف نفذت مجمعات مكة طريقة وضع المسافة بين المتسوقين ،

محمد بن مسعود - الدمام - التزامًا بالتوجيهات وضمن الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا

ألزمت بلدية الشرعية الفرعية محال التسوق بوضع علامات وعبارات توجه مرتاديها بضرورة توافر مساحة بين كل عميل وآخر عند التواجد أمام الكاشير .

"الخليج 365" وقفت صباح اليوم على عدد من المحال التجارية والتي وضعت لوحات إرشادية واتخذت تدابير احتياطية من حيث إدخال عدد من المتسوقين داخل المركز لحين خروجهم وإدخال مجموعة أخرى، ووضعت خطوطًا تحدد المسافات بين المتسوقين تزيد عن 1 م .

ولاقت الإجراءت التي اتخذت من وزارة البلدية قبولاً من المتسوقين واستحسانًا وتعاونًا في تطبيقها .

وكانت الإدارة العامة لشؤون البلديات أالزمت المحلات الكبرى والسوبرماركت بوضع شريط لاصق لتحديد المسافات بين المتسوقين، ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقاية للحد من فيروس كورونا المستجدّ.

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بلدية الشرعية الفرعية بمكة المكرمة فيروس كورونا الجديد