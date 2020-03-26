، الإمارات.. برنامج التعقيم الوطني يوميًا من 8 مساءً لـ 6 صباحًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - مع الاستمرار بحركة النقل والجمهور بشكل طبيعي خلال النهار

أفادت وزارة الداخلية الإماراتية بأن تنفيذ برنامج التعقيم الوطني المزمع تطبيقه خلال عطلة نهاية الأسبوع ابتداءً من مساء اليوم الخميس الموافق 26 مارس، سيتم يوميًا في الفترة من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباح اليوم التالي.

وقالت الوزارة وفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية: تستمر حركة النقل والجمهور بشكل طبيعي في النهار ويتم تقييد الحركة يوميًا في الفترة المسائية من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 6 صباح اليوم التالي.

وأكدت "الداخلية" أن هذا يأتي في إطار المحافظة على صحة المواطنين والمقيمين باعتبارها أولوية قصوى ، وأن جميع الإجراءات الوقائية التي يتم اتخاذها خلال هذه الفترة مهمة.

وأوضحت أنه سيتم تقييد الحركة المرورية وحركة الجمهور وإيقاف وسائل النقل العامة وخدمة المترو أثناء التوقيتات المحددة أعلاه لتطبيق برنامج التعقيم الوطني فقط من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباح اليوم التالي.الإمارات برنامج التعقيم الوطني