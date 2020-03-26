، "الحرب الفكرية": التفاعل الإيجابي مع تعليمات الدولة خُلق رفيع للسعوديين ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أنه يمثل وعيًا شرعيًّا ويكشف بوضوح المعنى الحقيقي للتدين والمواطنة

أكد مركز الحرب الفكرية، أن التفاعل الإيجابي مع تعليمات الدولة يمثل وعيًا شرعيًّا ووطنيًّا مهمًّا ويكشف بوضوح المعنى الحقيقي للتدين والمواطنة.

وقال المركز عبر حسابه في "تويتر" اليوم: التفاعل الإيجابي مع تعليمات الدولة يمثّل وعيًا شرعيًّا ووطنيًّا مهمًّا.. يكشف بوضوح المعنى الحقيقي للتدين والمواطنة.. وهو خلق رفيع يتصف به مجتمع المملكة العربية #السعودية المتحلي بقيمه الوطنية العالية المستمدة من دينه الحنيف.مركز الحرب الفكرية