شكرا لمتابعة خبر عن "المغامسي" يُحدد أذكارًا للتحرُّز من فيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، أذكار تُقال بعد صلاة الفجر وقبل غروب الشمس، للتحرُّز من بفيروس كورونا الجديد.

وأشار إلى أن الأذكار هي : " سورة الفاتحة ( سبع مرات )، آية الكرسي، المعوذتان، قول ( بسم الله الذي لايضرّ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ) ثلاث مرات" .