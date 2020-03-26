"المغامسي" يُحدد أذكارًا للتحرُّز من فيروس كورونا

شكرا لمتابعة خبر عن "المغامسي" يُحدد أذكارًا للتحرُّز من فيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، أذكار تُقال بعد صلاة الفجر وقبل غروب الشمس، للتحرُّز من بفيروس كورونا الجديد.
وأشار إلى أن الأذكار هي : " سورة الفاتحة ( سبع مرات )، آية الكرسي، المعوذتان، قول ( بسم الله الذي لايضرّ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ) ثلاث مرات" .
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