شكرا لمتابعة خبر عن السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال لمصوري الجهات الأمنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعض مقاطع الفيديو لرجال الأمن ومركباتهم بالتزامن مع منع التجوال بالمخالفة للنظام . انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعض مقاطع الفيديو لرجال الأمن ومركباتهم بالتزامن مع منع التجوال بالمخالفة للنظام . وأكد خبراء قانون أن هذا التصرف يستوجب العقوبة النظامية إذ يندرج تحت الجرائم المعلوماتية ، وتصل العقوبة إلى الغرامة 3 ملايين ريال والسجن لمدة 5 سنوات ، وفقاً للمادة السادسة . وأكدوا أن تصوير مقاطع الفيديو يتستلزم التوقيف وفقاً لما أكدته النيابة العامة ، كما أنه لا يدخل في نطاق العمل الإعلامي كون هؤلاء المصورين غير مختصين ويضرون بالأمن العام . إقرأ أيضاً :

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