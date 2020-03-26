شكرا لمتابعة خبر عن طرق التعامل مع انقطاع الكهرباء والإنترنت وحدوث وعكة مفاجئة أثناء منع التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قد يتعرّض المواطنين إلى حالات طارئة أثناء سريان قرار منع التجول، مثل حالة صحية مفاجئة أو انقطاع الكهرباء أو الانترنت.

وأوضحت حملة "كلنا مسؤول"، كيف يُمكن التعامل مع الحالات الطارئة خلال فترة منع التجول، مؤكدة أن جميع مشغلي خدمات الاتصالات لا يشملهم القرار، وبالتالي إذا انقطع الإنترنت يمكن للمواطن التواصل معهم.

أما إذا انقطعت الكهرباء فيمكن للمواطنين الاتصال بطوارئ 933، الذي يستقبل بلاغات المواطنين ويقدم خدمات الصيانة على مدار الساعة.

Advertisements

كما يُمكن للمواطنين الاتصال بالإسعاف أو التوجه لأقرب مستشفى حال تعرّض أحد أفراد الأسرة لعارض صحي خلال وقت منع التجول.

ويستطيع المواطن الاتصال بتطبيقات التوصيل للطلب منها حليب الأطفال أو ما يحتاجه من خضراوات أو لحوم وبهارات.

وينبغي التواصل مع خدمات التأمين ومباشرة الحوادث "نجم" إذا تعرضت لحادث مروري أثناء التوجه لمنزلك خلال وقت منع التجول.

وأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "حفظه الله"، بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، ابتداءً من الساعة الـ 7 مساءً وحتى الساعة الـ 6 صباحًا.