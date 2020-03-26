شكرا لمتابعة خبر عن مدرسة أهلية تربط التعليم عن بُعد بسداد الرسوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

ربطت إحدى المدارس الأهلية بمحافظة الطائف، الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور في نظام نور بسداد المتبقي من الرسوم، بالمخالفة لتعليمات وزارة التعليم.

وكانت وزارة التعليم قد وجهت بعدم ربط تعثر أولياء أمور الطلاب في سداد المبالغ المتأخرة، بنقل الطالب أو منعه من الدراسة، أو التعلم عن بعد، مشيرة إلى أنه يتم قصر الأمر على حجز الشهادات الدراسية والوثائق إلى أن تتم المخالصة مع المدرسة.

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وتلقى أحد أولياء الأمور، رسالة نصية وصلته من المدرسة تفيد "بتأخر سداد المبلغ المتبقي من الرسوم ونرجو سرعة مراجعة المحاسب واستلام اسم المستخدم (نور) لمراجعة الدروس والغياب"، وفقًا للوطن.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي، أنه لا يحق للمدارس الأهلية ربط استلام اسم المستخدم في نور بتسديد الرسوم الدراسية.

وأضاف أن "تعليم الطائف"، يعمل على تسخير كل ما من شأنه الاستفادة من القنوات التي وفرتها وزارة التعليم عن بعد لتمكين الطلاب والطالبات في كافة المراحل والمدارس الحكومية والأهلية من إكمال دراستهم عن بعد.