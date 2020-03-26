بالفيديو.. بلدية قلوة تعقم الطرق والشوارع الحيوية

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الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى): واصلت بلدية محافظة قلوة التابعة لمنطقة الباحة تعقيم الطرق والشوارع الحيوية. واصلت بلدية محافظة قلوة التابعة لمنطقة الباحة تعقيم الطرق والشوارع الحيوية. وتجوب المركبات الخاصة بالتعقيم الشوارع لتقوم بغسلها ورشها بالمواد المعقمة. يذكر أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

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