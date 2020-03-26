شكرا لمتابعة خبر عن طريقة الإستعلام عن إضافة تابع في حساب المواطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف برنامج حساب المواطن اليوم الخميس عن طريقة الإستعلام عن إضافة التابع ، والتأكد من بيانات الطلب .

وأبانت أنه يمكن للمستفيدالرئيسي الدخول على البوابة الإلكترونية ومن ثم تفاصيل الطلب ثم المراجعة .

ومن المقرر دراسة أهلية التابع الذي أُضيف بعد 10 مارس وإبلاغ المستفيد باستيفائه شروط الأهلية عن طريق حسابه من خلال أيقونة (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر مايو المقبل ..

.