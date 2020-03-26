شكرا لمتابعة خبر عن طريقة الإستعلام عن إضافة تابع في حساب المواطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف برنامج حساب المواطن اليوم الخميس عن طريقة الإستعلام عن إضافة التابع ، والتأكد من بيانات الطلب .
وأبانت أنه يمكن للمستفيدالرئيسي الدخول على البوابة الإلكترونية ومن ثم تفاصيل الطلب ثم المراجعة .
ومن المقرر دراسة أهلية التابع الذي أُضيف بعد 10 مارس وإبلاغ المستفيد باستيفائه شروط الأهلية عن طريق حسابه من خلال أيقونة (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر مايو المقبل ..
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