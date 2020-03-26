الحرب الفكرية: التفاعل الإيجابي مع التعليمات خلق رفيع يتصف به مجتمع المملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكد مركز الحرب الفكرية التابع لوزارة الدفاع أن التفاعل الإيجابي مع تعليمات الدولة يمثل وعياً شرعياً ووطنياً مهماً، يكشف بوضوح المعنى الحقيقي للتدين والمواطنة. أكد مركز الحرب الفكرية التابع لوزارة الدفاع أن التفاعل الإيجابي مع تعليمات الدولة يمثل وعياً شرعياً ووطنياً مهماً، يكشف بوضوح المعنى الحقيقي للتدين والمواطنة. وأضاف أن الاستجابة تنبع من خُلُقٌ رفيع يتصف به مجتمع المملكة العربية السعودية المتحلي بقيمه الوطنية العالية المستمدة من دينه الحنيف.

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