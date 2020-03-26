شكرا لمتابعة خبر عن "النمر" يكشف حقيقة القضاء على الفيروس بإستنشاق الماء الحار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكد الدكتور خالد النمر ‏إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين عدم صحة ما يُشاع حول القضاء على الفيروس المستجد بإستنشاق الماء الحار . أكد الدكتور خالد النمر ‏إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين عدم صحة ما يُشاع حول القضاء على الفيروس المستجد بإستنشاق الماء الحار . وأكد " النمر " عبر حسابه الخاص على "تويتر " أن هذه الطريقة لا تقتل الفيروس ولا تقي منه ، وأنها غير ثابته علمياً على الإطلاق مشيراً إلى ضرورة اتباع التعليمات الصحية للوقاية من المرض والخضوع للعزل الصحي فور الشعور بأعراضه .

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