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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. العثور على أقفال وصور فتيات داخل شقة خاطفة الدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):كشفت صور عن بعض المضبوطات الغريبة بمنزل خاطفة الدمام " مريم " والتي فجرت "صدى " قضيتها منذ البداية للكشف عن عدد من الأطفال المخطوفين منذ أكثر من 20 عام .
وأظهرت الصور الغريبة أقفال ، وصور فتيات ورجال ، ورسوم ، وأحجار ، وغيرها من الأدوات الغريبة التي استخدمتها في أعمال السحر المحرمة شرعاً ونظاماً .
وكانت بعض الدلائل قد أشارت إلى استخدام خاطفة الدمام "سحر التحيير " لعدم وصول ذوي "نسيم حبتور " إليه ، وغيرها من الأعمال المشينة .
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