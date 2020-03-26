شكرا لمتابعة خبر عن الأمن العام: مخالفة منع التجول تشمل جميع من يتواجد في المركبة وليس السائق وحده والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت مديرية الأمن العام أن مخالفة منع التجول مخالفة منع التجول تشمل جميع من يتواجد في المركبة ولا تخص السائق وحده.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وافق أمس على مجوعة جديدة من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وجاء من أبرز هذه القرار تقديم وقت بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصراً في المدن التالية : ( الرياض ، ومكة المكرمة ، والمدينة المنورة ) ، وللجهة المعنية بناءً على ما تقترحه وزارة الصحة زيادة ساعات منع التجول ، أو منع التجول طوال اليوم في تلك المدن أو غيرها من المدن والمحافظات والمناطق، ويبدأ العمل بما ورد في هذا البند من يوم الخميس.