بالفيديو.. صيدلي يكشف الفرق بين الكمامتين الزرقاء والسوداء ويحدد الأفضل

ما الفرق بين الكمامتين الواقيتين الزرقاء والسوداء؟ وأيهما أفضل في منع تسرب الفيروسات؟ هذا ما أوضحه صيدلي خلال مقطع مصور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة.
وأجرى الصيدلي –الذي لم يتم تحديد هويته- في الفيديو المنشور، تجربة لإيضاح الفرق بين الكمامتين الزرقاء والسوداء؛ حيث ارتدى أولًا الكمامة السوداء وأشعل «ولاعة» وأخذ ينفث الهواء باتجاهها فانطفأت شعلتها.
وارتدى الصيدلي الكمامة الزرقاء، وأعاد التجربة، فلم تنطفئ الشعلة، مشيرًا إلى أن التجربة أثبتت أن الكمامة السوداء تسمح بدخول وخروج الهواء، سواء من المريض أو السليم، فتسمح بدخول أو خروج الفيروسات. أما الكمامة الزرقاء فلا تسمح بذلك؛ لذا فهي الأكثر أمانًا ونفعًا؛ لأنها تحتوي على 3 طبقات.
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