الراصد الحربي: أمطار على 11 منطقة حتى الأحد القادم

توقَّع الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي، وجود حالة ماطرة بدءًا من اليوم الخميس حتى يوم الأحد القادم على عدة مناطق بالمملكة.
وقال الراصد الحربي –عبر حسابه بتويتر– إن الحالة الماطرة تشمل أجزاء من الحدود الشمالية وحائل تبوك والقصيم والشرقية والرياض والمدينة وأجزاء من مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان.
وأضاف أن أفضل نطاق للأمطار المتوقعة سيكون على مرتفعات جنوب غرب منطقة المدينة المنورة، وجنوب الطائف، ومنطقة الباحة، وعلى سواحل المنطقة الشرقية.
وأشار الراصد الحربي إلى أنه يرافق الحالةَ الماطرة نشاطٌ للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.
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