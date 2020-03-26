ولي العهد يبعث برقية عزاء للبرهان في وفاة وزير الدفاع السوداني

بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة إلى الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان، في وفاة الفريق الأول الركن جمال عمر محمد إبراهيم وزير الدفاع.
وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة معالي الفريق الأول الركن جمال عمر محمد إبراهيم وزير الدفاع -رحمه الله- وأبعث لسيادتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».
وكان مجلس السيادة السوداني، اعلن أمس الأربعاء، رسميًّا وفاة وزير الدفاع الفريق الأول الركن جمال عمر محمد إبراهيم، خلال زيارته إلى دولة جنوب السودان، نتيجة ازمة قلبية.
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