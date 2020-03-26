السعودية اليوم / أمانة نجران تنفذ خطة مكثفة لنظافة وتعقيم الطرق والأحياء بالمنطقة



نجران 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واس

تنفذ أمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها خطة عمل مكثفة لتنظيف وتعقيم طرق وشوارع وأحياء المنطقة، ضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، أن الأمانة والبلديات التابعة لها في المنطقة، تقوم بتكثيف أعمالها الاحترازية والوقائية تماشياً مع الإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات الصحية بالمملكة، في إطار جهودها لمكافحة

// انتهى //

13:54ت م

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نجران 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واستنفذ أمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها خطة عمل مكثفة لتنظيف وتعقيم طرق وشوارع وأحياء المنطقة، ضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وأوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، أن الأمانة والبلديات التابعة لها في المنطقة، تقوم بتكثيف أعمالها الاحترازية والوقائية تماشياً مع الإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات الصحية بالمملكة، في إطار جهودها لمكافحة فيروس كورونا المستجد ، ومنع انتشاره، من خلال تنفيذ خطة عمل وقائية تشمل النظافة والتطهير والتعقيم والإصحاح لكافة الطرق والشوارع والأحياء وتجمعات العمالة والمرافق العامة، وكذلك تكثيف عمليات الإصحاح البيئي والتعقيم المستمر لحاويات النفايات للمحافظة على الصحة العامة والحد من انتشار الأوبئة، إلى جانب تطبيق توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية لتنفيذ الخطط الاحترازية للحد من التجمعات وتكثيف أعمال النظافة والتعقيم بجميع الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة.// انتهى //13:54ت م0065

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