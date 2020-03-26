

مكة المكرمة 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واس

قامت وكالة الترجمة والشؤون التقنية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بترجمة ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالرئاسة من إرشادات صحية ووقائية بأكثر من عشر لغات .

وأبان مدير الإدارة العامة للغات والترجمة المهندس وسام مقادمي أن ما تقوم به الإدارة يأتي ضمن مسؤوليتها المجتمعية بتكثيف الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية .

// انتهى //

13:48ت م

0063





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شؤون المسجد الحرام تترجم الرسائل التوعوية بعشر لغات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.