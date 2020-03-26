السعودية اليوم / تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان



مسقط 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واس

سجّلت سلطنة عمان اليوم 10 إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة العمانية أن خمس حالات مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، وحالتين مرتبطتين بالسفر إلى بريطانيا، وتخضع ثلاث حالات للتقصي الوبائي، مشيرة إلى تماثل 23 حالة للشفاء.

// انتهى //

13:27ت م

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مسقط 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسسجّلت سلطنة عمان اليوم 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد ۱۹)، لترتفع عدد الحالات إلى 109.وأوضحت وزارة الصحة العمانية أن خمس حالات مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، وحالتين مرتبطتين بالسفر إلى بريطانيا، وتخضع ثلاث حالات للتقصي الوبائي، مشيرة إلى تماثل 23 حالة للشفاء.// انتهى //13:27ت م0062

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