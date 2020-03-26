السعودية اليوم / سوق الخضار والفاكهة بالعاصمة المقدسة يوفر جميع السلع الاستهلاكية



مكة المكرمة 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واس

تشهد أسواق الخضار والفاكهة وأسواق اللحوم والأسماك في الكعكية بمكة المكرمة إقبالاً كبيراً من قبل أهالي العاصمة المقدسة من المستهلكين هذه الأيام، خاصة في ساعات الصباح وما بعد الظهيرة رغبة منهم في التسوق والحصول على احتياجاتهم من الفواكه والخضار.

وتجولت (عدسة واس ) على أسواق الخضار والفاكهة في العاصمة المقدسة التي تضم مختلف أنواع الأصناف من الخضار والفاكهة التي ترد إلى الأسواق من المزارع يوميا، إضافة للخضار المستوردة وكذلك سوق اللحوم و الأسماك بأنواعها المختلفة، حيث رصدت "واس" حركة نشطة وإقبالا من المتسوقين الذين يحرصون على مختلف المواد الغذائية الاستهلاكية بمختلف أنواعها والمتوافرة بكميات كبيرة - بفضل من الله - ومن مختلف الأصناف، حيث يتم شراء مختلف أنواع الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك والمواد الاستهلاكية الأخرى.

واستحدثت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مكتباً إشرافياً مزوّداً بكاميرات مراقبة لرصد سوق الخضار والورقيات المركزي بالكعكية بمكة المكرمة على مدار الساعة.

وأكدت الأمانة أن الهدف هو التأكد من نظافة المنشأة والنظافة الشخصية للعاملين من خلال استخدامهم لجميع المستلزمات الصحية التي تضمن - بمشيئة الله - الوقاية من الأمراض الوبائية بما فيها فيروس

وأوضح أحد المتسوقين خالد الهذلي أن السوق يوفر جميع متطلبات الأسرة ومن جميع الأنواع والأصناف من الخضار والفاكهة، وهو ما يوفر الكثير من الوقت والجهد ويزيد من حرية الاختيار للحصول على الصنف الذي يريده بالسعر المناسب، أما بالنسبة لمحلات اللحوم والاسماك فهي تشهد إقبالا لابأس به والأسعار معقولة.

من جانبه أكد المتسوق صالح الحامدي أن سوق الخضار والفواكه واللحوم والأسماك يشهد إقبالاً من قبل المستهلكين وذلك لتوفر كل المتطلبات التي يحتاجها المستهلك من الأصناف المتنوعة والمتوفرة بحمد الله بكثرة، مبينا أن هناك الأسعار التنافسية بين المحلات والبسطات شجعت الكثيرين على شراء كميات من هذه البضائع، لافتا إلى أن مراقبي أمانة العاصمة المقدسة متواجدين في كل مكان بالسوق وأن مستوى النظافة جيد.

// انتهى //

13:22ت م

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مكة المكرمة 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واستشهد أسواق الخضار والفاكهة وأسواق اللحوم والأسماك في الكعكية بمكة المكرمة إقبالاً كبيراً من قبل أهالي العاصمة المقدسة من المستهلكين هذه الأيام، خاصة في ساعات الصباح وما بعد الظهيرة رغبة منهم في التسوق والحصول على احتياجاتهم من الفواكه والخضار.وتجولت (عدسة واس ) على أسواق الخضار والفاكهة في العاصمة المقدسة التي تضم مختلف أنواع الأصناف من الخضار والفاكهة التي ترد إلى الأسواق من المزارع يوميا، إضافة للخضار المستوردة وكذلك سوق اللحوم و الأسماك بأنواعها المختلفة، حيث رصدت "واس" حركة نشطة وإقبالا من المتسوقين الذين يحرصون على مختلف المواد الغذائية الاستهلاكية بمختلف أنواعها والمتوافرة بكميات كبيرة - بفضل من الله - ومن مختلف الأصناف، حيث يتم شراء مختلف أنواع الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك والمواد الاستهلاكية الأخرى.واستحدثت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مكتباً إشرافياً مزوّداً بكاميرات مراقبة لرصد سوق الخضار والورقيات المركزي بالكعكية بمكة المكرمة على مدار الساعة.وأكدت الأمانة أن الهدف هو التأكد من نظافة المنشأة والنظافة الشخصية للعاملين من خلال استخدامهم لجميع المستلزمات الصحية التي تضمن - بمشيئة الله - الوقاية من الأمراض الوبائية بما فيها فيروس كورونا ، حيث يستمر عمل المكتب في السوق على مدار الساعة، على اعتبار أن أي ملاحظة صحية تخص المنشآت تدخل ضمن اختصاص البلدية.وأوضح أحد المتسوقين خالد الهذلي أن السوق يوفر جميع متطلبات الأسرة ومن جميع الأنواع والأصناف من الخضار والفاكهة، وهو ما يوفر الكثير من الوقت والجهد ويزيد من حرية الاختيار للحصول على الصنف الذي يريده بالسعر المناسب، أما بالنسبة لمحلات اللحوم والاسماك فهي تشهد إقبالا لابأس به والأسعار معقولة.من جانبه أكد المتسوق صالح الحامدي أن سوق الخضار والفواكه واللحوم والأسماك يشهد إقبالاً من قبل المستهلكين وذلك لتوفر كل المتطلبات التي يحتاجها المستهلك من الأصناف المتنوعة والمتوفرة بحمد الله بكثرة، مبينا أن هناك الأسعار التنافسية بين المحلات والبسطات شجعت الكثيرين على شراء كميات من هذه البضائع، لافتا إلى أن مراقبي أمانة العاصمة المقدسة متواجدين في كل مكان بالسوق وأن مستوى النظافة جيد.// انتهى //13:22ت م0059

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.