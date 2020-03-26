السعودية اليوم / جامعة الملك عبد العزيز توفر أجهزة حاسوبية للطلبة المحتاجين المتعثر وصولهم للأنظمة الإلكترونية



جدة 2 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واس

اطلقت جامعة الملك عبدالعزيز مبادرة توفير ًجهزة الحاسب الآلي للطلبة المحتاجين الذين تعثر وصولهم للأنظمة الإلكترونية للتعليم عن بعد، وذلك من خلال التسجيل عبر الرابط الإلكتروني.

وتوفر المبادرة التي تأتي بتوجيه من معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ومتابعة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبد السلام الحياني، خدمة التوصيل للمنازل وتشرف عليها عمادة شؤون الطلاب وبالتعاون مع شركة ساعي.

وأوضح معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ان المبادرة هي امتداد لجهود الجامعة لتسهيل عملية الدراسة عن بعد للطلبة وتوفير كافة الامكانات لهم، حيث تسعى الجامعة لتسير المنظومة التعليمية وفق الخطط المرسومة لها، ووفق التوجيهات المستمرة من معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

من جانبه بين عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني أنه تم تكوين فريق من منسوبي عمادة شؤون الطلاب للأشراف على عملية التسجيل وتأكد من مطابقة الشروط على كل متقدم، حيث يتم حاليا توزيع أول دفعة من الأجهزة، مبينًا أن عدد المسجلين تجاوز حتى الآن ألف طالب وطالبة، داعيًا جميع الطلبة الذين تنطبق عليهم الشروط سرعة التسجيل عبر الرابط التالي: https://marz.kau.edu.sa/ShowSurveyLogin.aspx?SID=175235, متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.

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13:21ت م

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