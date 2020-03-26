السعودية اليوم / أمانة نجران تغلق أحد الأسواق التجارية لعدم اتخاذه التدابير الوقائية من فايروس ‫كورونا‬



نجران 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واس

أغلقت أمانة منطقة نجران اليوم، أحد الأسواق التجارية الكبرى في مدينة نجران، لمخالفته للإجراءات الاحترازية الوقائية الهادفة للحد من انتشار فايروس ‫

وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة بالأمانة فايز بن علي رجاء أنه جرى اغلاق السوق بعد رصد العديد من المخالفات المتمثلة في عدم اتخاذ التدابير الاحترازية الوقائية الضرورية للحفاظ على صحة مرتادي السوق من انتشار وباء فايروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ومنها التطهير والتعقيم لعربات التسوق، بالإضافة إلى عدم وجود مطهرات ومعقمات وقفازات وكمامات داخله، مشيراً إلى أنه جاري اتخاذ الإجراءات المعمول بها نظامياً في حقه وتطبيق الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها .

// انتهى //

13:14ت م

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نجران 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسأغلقت أمانة منطقة نجران اليوم، أحد الأسواق التجارية الكبرى في مدينة نجران، لمخالفته للإجراءات الاحترازية الوقائية الهادفة للحد من انتشار فايروس ‫ كورونا المستجد "كوفيد19" وتساهله بها.وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة بالأمانة فايز بن علي رجاء أنه جرى اغلاق السوق بعد رصد العديد من المخالفات المتمثلة في عدم اتخاذ التدابير الاحترازية الوقائية الضرورية للحفاظ على صحة مرتادي السوق من انتشار وباء فايروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ومنها التطهير والتعقيم لعربات التسوق، بالإضافة إلى عدم وجود مطهرات ومعقمات وقفازات وكمامات داخله، مشيراً إلى أنه جاري اتخاذ الإجراءات المعمول بها نظامياً في حقه وتطبيق الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها .// انتهى //13:14ت م0057

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