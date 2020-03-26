السعودية اليوم / الرئيس العام لشؤون الحرمين : جهود رجال الأمن في الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين أثناء منع التجول وسام شرف لكل سعودي



مكة المكرمة 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واس

عدّ معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، جهود رجال الأمن في الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين أثناء منع التجول وسام شرف لكل سعودي ومبعث الفخر والاعتزاز للجميع.

وطالب معاليه جميع المواطنين والمقيمين بالتعاون مع رجال الأمن وأبطال الصحة قائلا": هؤلاء الأبطال يقفون ويسهرون من أجل سلامتنا فما الواجب علينا إلا دعمهم باحترام الأنظمة والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة من أجل سلامة الجميع، وذلك بالبقاء في منازلنا، والدعاء لهم ولحكومتنا على ما يقومون به من جهود عظيمة، فاستشعار المسؤولية واجب ديني ووطني وأخلاقي، ونحن -ولله الحمد- نقدر الظروف وما يمر به العالم أجمع، وماهي إلا أيام -بإذن الله تعالى- ونعود إلى مساجدنا وركضنا اليومي في البناء والتطوير وتحقيق ما تطمح له قيادتنا، فشكراً لهؤلاء الأبطال رجال الأمن ورجال ونساء الصحة على ما يقدمون، وللمواطن والمواطنة والمقيم والمقيمة على وعيهم واستشعارهم المسؤولية".

وسأل الدكتور السديس الله - عز وجل - أن يزيل الكربة عن العالم أجمع، وأن يحفظ بلادنا وقيادتنا الرشيدة ورجال الأمن وجميع العاملين بالقطاع الصحي.

// انتهى //

13:13ت م

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