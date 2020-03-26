السعودية اليوم / زيادة حالات الإصابة بكورونا في الهند برغم الحجر الصحي



نيودلهي 2 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واس

سجلت الهند ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس

وران الصمت على شوارع المدن والبلدات الهندية لليوم الثاني من حظر شامل على مدار ساعات اليوم فرضته الحكومة الهندية لثلاثة أسابيع حيث امتثل السكان لمناشدتها عدم الخروج من المنازل سوى في حالات الطوارئ أو لشراء الغذاء وغيره من السلع الضرورية.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية أن عدد الحالات بفيروس كورونا ارتفع إلى 649 حالةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 13 شخصًا.

// انتهى //

13:10ت م

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نيودلهي 2 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسسجلت الهند ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد الليلة الماضية فيما سعت الحكومة اليوم لتحسين الخدمات الأساسية لنحو 1.3 مليار شخص معزولين في منازلهم لإبطاء انتشار المرض.وران الصمت على شوارع المدن والبلدات الهندية لليوم الثاني من حظر شامل على مدار ساعات اليوم فرضته الحكومة الهندية لثلاثة أسابيع حيث امتثل السكان لمناشدتها عدم الخروج من المنازل سوى في حالات الطوارئ أو لشراء الغذاء وغيره من السلع الضرورية.وأعلنت وزارة الصحة الهندية أن عدد الحالات بفيروس كورونا ارتفع إلى 649 حالةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 13 شخصًا.// انتهى //13:10ت م0054

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