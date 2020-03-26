السعودية اليوم / تمديد حظر التجوال في العراق إلى الحادي عشر من الشهر المقبل



بغداد 2 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واس

قرر مجلس الوزراء العراقي تمديد حظر التجوال في العراق إلى الحادي عشر من الشهر المقبل للحيلولة دون انتشار

يشار إلى أن حظر التجوال كان من المفترض أن يرفع الأحد المقبل الـ29 من مارس الحالي، لكنه مدد كإجراء وقائي للحيلولة دون انتشار الوباء.

// انتهى //

13:05ت م

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بغداد 2 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسقرر مجلس الوزراء العراقي تمديد حظر التجوال في العراق إلى الحادي عشر من الشهر المقبل للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا المستجد يشار إلى أن حظر التجوال كان من المفترض أن يرفع الأحد المقبل الـ29 من مارس الحالي، لكنه مدد كإجراء وقائي للحيلولة دون انتشار الوباء.// انتهى //13:05ت م0053

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