السعودية اليوم / مقتل مسلح مشتبه به واعتقال 4 آخرين في إندونيسيا



جاكرتا 02 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واس

قتلت الشرطة الإندونيسية مسلحًا مشتبهًا به، واعتقلت أربعة آخرين في إقليم جاوة الوسطى.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة الإندونيسية إسكندر سوتيسنا أن أحد المشتبه بهم قُتل عقب أن قاوم الاعتقال خلال مداهمة لشرطة مكافحة الإرهاب في منطقة باتانج أمس.

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12:44ت م

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