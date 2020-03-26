السعودية اليوم / تسجيل 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا في إندونيسيا



جاكرتا 2 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واس

سجّلت إندونيسيا 103 إصابات جديدة بفيروس

وأفاد المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو اليوم أن عدد الوَفَيات الجديدة الناجمة عن الفيروس ارتفع بواقع 20 وفاةً ليصل إجمالي الوفيات إلى 78 حالة وفاة، في حين تعافى 35 شخصًا من الفيروس.

// انتهى //

12:42ت م

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جاكرتا 2 شعبان 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م واسسجّلت إندونيسيا 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 893 حالةً.وأفاد المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو اليوم أن عدد الوَفَيات الجديدة الناجمة عن الفيروس ارتفع بواقع 20 وفاةً ليصل إجمالي الوفيات إلى 78 حالة وفاة، في حين تعافى 35 شخصًا من الفيروس.// انتهى //12:42ت م0046

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