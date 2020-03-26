طبيب بمكة يؤكد إصابته بكورونا ويقدم هذه النصيحة

الخميس 26 مارس 2020

أكد أحد الأطباء بمكة المكرمة، إصابته بفيروس كورونا الجديد، وطمأن أن حالته الصحية جيدة ولله الحمد؛ داعيًا الجميع للزوم المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.



ونقل موقع "سبق" عن الدكتور محمد المصري وهو سعودي الجنسية ويبلغ من العمر 29 عامًا قوله: "بدأت الأعراض قبل نحو 3 أيام عندما شعرتُ ببحة في الصوت، وبعد أخذ الفحوصات اتضح إصابتي بفيروس كورونا الجديد؛ حيث أعمل طبيب طوارئ في أحد مستشفيات العاصمة المقدسة - فضّل عدم ذكر اسم المستشفى".

وتابع: "‏أُصبتُ بالفيروس ‏وذلك بعد الكشف على عدد من المرضى والاشتباه فيهم بحمل الفيروس بقسم الطوارئ قبل ثلاثة أيام؛ حيث لم يلتزموا بتعليمات وزارة الصحة عند مراجعتهم للمستشفى، وقد تم حجرهم وتشخيصهم قبل نشر العدوى لغيرهم".

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وأضاف: "الحمد لله أنني كنت جزءًا من هذا العمل البطولي، وهذا أقل واجب أقدمه تجاه ديني ووطني".

وأشار إلى أن الأعراض بسيطة فيما يعاني فقط من "بحة" في الصوت دون أن يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة وغيرها من الأعراض؛ لافتًا إلى أنه في الحجر الطبي داخل المستشفى الذي يعمل فيه ويتلقى العلاج اللازم.

وأردف: "‏معنوياتي جدًّا عالية، ومؤمن بقضاء الله وقدره، بدأت في العلاج وحالتي مستقرة والأعراض بسيطة جدًّا"