شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة عسكريين خالفوا "منع التجول " إلى المسائلة التأديبية والان نبدء بالتفاصيل

قررت وزارة الحرس الوطني مجازاة الافرد من منسوبيها الذين ظهروا فى أحد المقاطع بالتجاوز فى تطبيق إجراءات منع التجول

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الحرس الوطني أنه بإشارة إلى ما تم تداوله بشأن مقطع فيديو يظهر محتواه أفراداً من قوات الوزارة أثناء قيامهم بعملهم لتطبيق الأمر بمنع التجول ، وتجاوزهم عن أحد الأشخاص بعدم التقييد بمنع التجول ، وقيامهم بالتصوير معه في المقطع الذي تم تداوله .

وأكد أن هذا التصرف اجتهاد شخصي من قبل الأفراد ، وقد تمت إحالتهم إلى المساءلة التأديبية المجازاتهم على مخالفتهم لتعليمات تطبيق الأمر بمنع التجول .

وشدّد المصدر على أن أمر منع التجول يطبق على الجميع إلى الحالات المستثناة بموجب التعليمات .