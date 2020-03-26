السعودية | أمانات السعودية تنفذ حملات تعقيم وتطهير لمكافحة كورونا

شكرا لقرائتكم أمانات السعودية تنفذ حملات تعقيم وتطهير لمكافحة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصلت أمانات مناطق السعودية بتنفيذ خططها لتعزيز الجهود الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID19)، عبر سلسلة من الأعمال الميدانية التي تقودها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

ففي الأحساء – شرق السعودية - قامت أمانة الأحساء بجولات تعقيم الساحات والطرق التجارية إضافة إلى أعمال تعقيم عربات التسوق في مراكز التموين الكبيرة، وتعقيم مكائن الصرافات الآلية التابعة للبنوك، وساحات أسواق الخضار المركزي، عبر معدات متخصصة لأدوات التطهير بأجهزة رذاذية.

وأكدت أمانة الأحساء أن عمليات التطهير تعتبر آمنة صحياً، فهي تحوي على مواد صديقة للبيئة تضفي رائحة غير مزعجة للمارة.

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إلى ذلك أكد أمين الأحساء م.عادل المحلم، مواصلة تكثيف عمليات غسيل وتطهير حاويات النظافة وصناديق القمامة في الأحياء والأسواق، عبر استخدام الأجهزة الخاصة بعمليات الرش والتعقيم، "أجهزة الرش الضبابية الحرارية، أجهزة الرش السطحي، أجهزة رش الرذاذ المتناهية في الصغر"، ويتم استخدام أحدث المواد الملائمة للبيئة بحسب توصية الإدارة العامة للصحة العامة في وزارة الشؤون البلدية والقروية لها.

وأبان، بأن الأمانة قامت بجهود احترازية لعاملي النظافة قبل التوجه لإنجاز مهامهم، ويشمل ذلك (قياس درجة الحرارة، تعقيم الأيدي، والتأكيد على ارتداء أغطية الجهاز التنفسي مثل الكمامات وأغطية الرأس، تعقيم الحافلات، التدريب المستمر على تنفيذ الخطوات الوقائية والاحترازية)، كما تقوم الأمانة برش مواقع سكن العمال والرقابة على طرق تقديم الأذية لهم بحسب التعليمات.

في حين تواصل الأمانات في مناطق السعودية جهودها عبر الرقابة الشاملة على المحال التجارية العاملة خلال هذا الوقت، حيث ألزمت محال التموين والسوبرماركت بتعقيم عربات التسوق واتخاذ أقصى التدابير الوقائية، وتوفير معقمات لروادها عند استخدام العربات.