، في وقت الحظر.. مصرع وإصابة 35 شخصًا في حادث سير مروع بمصر ،

محمد بن مسعود - الدمام - شاحنة مسرعة دهست 15 سيارة بركابها

لَقِيَ 15 شخصًا مصرعهم، وأصيب 20 آخرون، مساء الأربعاء، في حادث تصادم شاحنة بـ15 سيارة متوقفة أعلى الطريق الإقليمي بدائرة مركز شرطة الصف، بمحافظة الجيزة؛ تزامنًا مع وقت حظر التجوال.

وحسب موقع "بوابة الأهرام"، تَلَقّت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الدائري الإقليمي ووجود ضحايا ومصابين، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والنجدة لمكان الحادث.

وحسب الشرطة المصرية، تَبَيّن أن سائق الشاحنة كان يسير بسرعة كبيرة، وفوجئ بوجود 15 سيارة مصطفة أعلى الطريق بسبب حظر التجول، وأن معظم الضحايا كانوا داخل سيارتيْ ميكروباص، ويجري استخراج الجثث ونقل المصابين إلى مستشفى الصف المركزي لتلقى العلاج.

وتَبَيّن أنه بعد بدء ساعات حظر التجوال وتوقف السيارات بإحدى بوابات الرسوم بالكيلو 25 الواصلة بين طريق الكريمات وطريق السخنة لدفع الرسوم وفحصها وتحديد سبب اختراقها لتوقيت الحظر؛ جاءت سيارة نقل "تريلا" محملة بمواد البناء، ودهست عددًا كبيرًا من السيارات من بينها 5 سيارات ميكروباص، و7 نقل، و3 ملاكي.. وتمكّن رجال الأمن من القبض على سائق سيارة النقل المتسبب في الحادث.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.مصر حادث تصادم حظر التجول