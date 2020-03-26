محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي عدد حالات الوفاة بالفيروس يرتفع إلى 78 سجّلت إندونيسيا 103 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 893 حالةً. وأفاد المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، اليوم، بأن عدد الوَفَيات الجديدة الناجمة عن الفيروس ارتفع بواقع 20 وفاةً ليصل إجمالي الوفيات إلى 78 حالة وفاة، في حين تعافى 35 شخصاً من الفيروس.فيروس كورونا الجديد إندونيسيا تسجيل 103 إصابات جديدة بـ"كورونا" في إندونيسيا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-26 سجّلت إندونيسيا 103 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 893 حالةً. وأفاد المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، اليوم، بأن عدد الوَفَيات الجديدة الناجمة عن الفيروس ارتفع بواقع 20 وفاةً ليصل إجمالي الوفيات إلى 78 حالة وفاة، في حين تعافى 35 شخصاً من الفيروس. Advertisements 26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441 12:52 PM إجمالي عدد حالات الوفاة بالفيروس يرتفع إلى 78 إجمالي عدد حالات الوفاة بالفيروس يرتفع إلى 78 سجّلت إندونيسيا 103 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 893 حالةً. وأفاد المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، اليوم، بأن عدد الوَفَيات الجديدة الناجمة عن الفيروس ارتفع بواقع 20 وفاةً ليصل إجمالي الوفيات إلى 78 حالة وفاة، في حين تعافى 35 شخصاً من الفيروس. ، تسجيل 103 إصابات جديدة بـ"كورونا" في إندونيسيا ،

المصدر : الخليج 365

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