، "كورونا" يضع ملك وملكة ماليزيا في الحجر الصحي ،

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اقتحم مرض كورونا المستجد القصر الملكي في ماليزيا، وأصاب سبعة من الموظفين هناك.
ووفق "سكاي نيوز عربية"، قال القصر الملكي، الخميس: إن ملك وملكة ماليزيا يخضعان للحجر الصحي؛ فيما نقل سبعة من العاملين إلى المستشفى، الثلاثاء، وتحاول السلطات الصحية معرفة مصدر انتقال المرض.
وأضاف القصر أن الملك سلطان عبدالله سلطان أحمد شاه وزوجته تونكو عزيزة أمينة ميمونة إسكندرية، خضَعَا للاختبار للكشف عن الفيروس وكانت النتائج سلبية.
وأردف أن الزوجين الملكيين قرّرا الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يومًا اعتبارًا من الأربعاء، مع إجراء تطهير عميق في القصر.
ومددت ماليزيا، التي لديها 21 حالة وفاة، وأعلى إجمالي حالات إصابة في جنوب شرق آسيا عند 1796، إغلاقها لمدة أسبوعين آخرين حتى 14 أبريل.ماليزيا فيروس كورونا الجديد
"كورونا" يضع ملك وملكة ماليزيا في الحجر الصحيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-26
اقتحم مرض كورونا المستجد القصر الملكي في ماليزيا، وأصاب سبعة من الموظفين هناك.
ووفق "سكاي نيوز عربية"، قال القصر الملكي، الخميس: إن ملك وملكة ماليزيا يخضعان للحجر الصحي؛ فيما نقل سبعة من العاملين إلى المستشفى، الثلاثاء، وتحاول السلطات الصحية معرفة مصدر انتقال المرض.
وأضاف القصر أن الملك سلطان عبدالله سلطان أحمد شاه وزوجته تونكو عزيزة أمينة ميمونة إسكندرية، خضَعَا للاختبار للكشف عن الفيروس وكانت النتائج سلبية.
وأردف أن الزوجين الملكيين قرّرا الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يومًا اعتبارًا من الأربعاء، مع إجراء تطهير عميق في القصر.
ومددت ماليزيا، التي لديها 21 حالة وفاة، وأعلى إجمالي حالات إصابة في جنوب شرق آسيا عند 1796، إغلاقها لمدة أسبوعين آخرين حتى 14 أبريل.
26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441
12:52 PM
الفيروس هاجم القصر وأصاب 7 من الموظفين فيه
اقتحم مرض كورونا المستجد القصر الملكي في ماليزيا، وأصاب سبعة من الموظفين هناك.
ووفق "سكاي نيوز عربية"، قال القصر الملكي، الخميس: إن ملك وملكة ماليزيا يخضعان للحجر الصحي؛ فيما نقل سبعة من العاملين إلى المستشفى، الثلاثاء، وتحاول السلطات الصحية معرفة مصدر انتقال المرض.
وأضاف القصر أن الملك سلطان عبدالله سلطان أحمد شاه وزوجته تونكو عزيزة أمينة ميمونة إسكندرية، خضَعَا للاختبار للكشف عن الفيروس وكانت النتائج سلبية.
وأردف أن الزوجين الملكيين قرّرا الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يومًا اعتبارًا من الأربعاء، مع إجراء تطهير عميق في القصر.
ومددت ماليزيا، التي لديها 21 حالة وفاة، وأعلى إجمالي حالات إصابة في جنوب شرق آسيا عند 1796، إغلاقها لمدة أسبوعين آخرين حتى 14 أبريل.
، "كورونا" يضع ملك وملكة ماليزيا في الحجر الصحي ،
المصدر : الخليج 365
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