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أعلنت وزارة الصحة في النمسا اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" إلى 5880 إصابة، و34 حالة وفاة.
وقالت الوزارة في بيانها عبر موقعها الرسمي: مقاطعة تيرول سجلت أعلى عدد في الإصابات بواقع 1460 إصابة تليها مقاطعة النمسا العليا بواقع 1024 إصابة، فيما سجلت العاصمة فيينا 735 إصابة.فيروس كورونا الجديد النمسا
النمسا: ارتفاع مصابي "كورونا"إلى 5880 حالةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-26
أعلنت وزارة الصحة في النمسا اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" إلى 5880 إصابة، و34 حالة وفاة.
وقالت الوزارة في بيانها عبر موقعها الرسمي: مقاطعة تيرول سجلت أعلى عدد في الإصابات بواقع 1460 إصابة تليها مقاطعة النمسا العليا بواقع 1024 إصابة، فيما سجلت العاصمة فيينا 735 إصابة.
26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441
12:45 PM
"تيرول" الأعلى.. وفيينا سجلت 735 إصابة
أعلنت وزارة الصحة في النمسا اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" إلى 5880 إصابة، و34 حالة وفاة.
وقالت الوزارة في بيانها عبر موقعها الرسمي: مقاطعة تيرول سجلت أعلى عدد في الإصابات بواقع 1460 إصابة تليها مقاطعة النمسا العليا بواقع 1024 إصابة، فيما سجلت العاصمة فيينا 735 إصابة.
، النمسا: ارتفاع مصابي "كورونا"إلى 5880 حالة ،
المصدر : الخليج 365
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