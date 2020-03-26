، النمسا: ارتفاع مصابي "كورونا"إلى 5880 حالة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "تيرول" الأعلى.. وفيينا سجلت 735 إصابة

أعلنت وزارة الصحة في النمسا اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" إلى 5880 إصابة، و34 حالة وفاة.

وقالت الوزارة في بيانها عبر موقعها الرسمي: مقاطعة تيرول سجلت أعلى عدد في الإصابات بواقع 1460 إصابة تليها مقاطعة النمسا العليا بواقع 1024 إصابة، فيما سجلت العاصمة فيينا 735 إصابة.فيروس كورونا الجديد النمسا