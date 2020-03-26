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دعت مديريتا الدفاع المدني بمنطقتي نجران وجازان، الجميع إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة وتوخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني؛ خاصة بالنسبة لمرضى الربو وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على محافظة شرورة، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
كما نبهت الهيئة من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تُصحب برياح سطحية نشطة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل محافظات: (صبيا، وأبو عريش، وبيش، وصامطة، وأحد المسارحة، والطوال، والداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب)؛ مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.حالة الطقس الأرصاد
26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441 12:48 PM
بعد تنبيه "الأرصاد" من رياح نشطة تستمر لـ8 مساء
دعت مديريتا الدفاع المدني بمنطقتي نجران وجازان، الجميع إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة وتوخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني؛ خاصة بالنسبة لمرضى الربو وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على محافظة شرورة، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
كما نبهت الهيئة من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تُصحب برياح سطحية نشطة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل محافظات: (صبيا، وأبو عريش، وبيش، وصامطة، وأحد المسارحة، والطوال، والداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب)؛ مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
، "مدني نجران وجازان" يحذران من التقلبات الجوية ،
المصدر : الخليج 365
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