، تزامنا مع صرف الرواتب.. "بلدية السليمي" تضع معقمات على أجهزة الصراف الآلي ،

محمد بن مسعود - الدمام - أطلقت حملة توعوية عن طرق تعقيم اليدين ضمن إجراءات مواجهة كورونا

أطلقت بلدية محافظة السليمي (١٨٠كلم جنوب حائل)، حملة توعوية عن أهمية تعقيم اليدين قبل وبعد استخدام الصراف الآلي، ضِمن الجهود التي تبذلها البلدية في ظل الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد، وتزامنًا مع صرف رواتب موظفي الدولة اليوم الخميس، لمنع تفشي انتشار فيروس كورونا.

وتَضَمّنت الحملة وضع صناديق المعقمات فوق الصراف الآلي بالمحافظة؛ حرصًا على سلامة مستخدميها.

وظهر أحد موظفي البلدية، وهو يثقف المواطنين عبر مقطع فيديو تم نشره بوسائل التواصل الاجتماعي بالمحافظة والقرى التابعة لها، ينصحهم بأهمية تعقيم اليدين مع وضع لافتات تشرح للمواطن طريقة الصرف الصحيحة في ظل هذه الظروف؛ داعيًا في الوقت ذاته عملاء البنوك، إلى الحرص على استخدام الخدمات عبر القنوات الإلكترونية دون الحاجة لزيارة جهاز الصرف إلا في حالة السحب النقدي.

وأكد الموظف أن تلك الأعمال جاءت بتوجيه ومتابعة رئيس بلدية المحافظة المهندس غدير الشمري، الذي شدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية على جهاز الصراف الآلي بالمحافظة، وسرعة تطهيرها وتعقيمها بشكل مستمر؛ لضمان سلامة مستخدميها، وتخصيص فِرَق ميدانية بشكل دوري لتعقيم جهاز الصراف الآلي. بلدية محافظة السليمي فيروس كورونا الجديد