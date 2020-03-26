شكرا لمتابعة خبر عن الأمن العام ينبه بمنع الدخول والخروج من الرياض ومكة والمدينة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نبه الأمن العام بمنع الدخول والخروج مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة ابتداءً من اليوم. نبه الأمن العام بمنع الدخول والخروج مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة ابتداءً من اليوم. وأشار إلى أنه يمنع الدخول والخروج من المدن الثالثة حتى إنتهاء مدة المنع من التجول . ونوه بأن الأمر الصادر بهذا الشأن سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة الثالثة عصرًا.

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