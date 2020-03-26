شكرا لمتابعة خبر عن طبيب مصاب بالفيروس يكشف حقيقة تأثيره ويوجه نصيحة هامة للجميع والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):كشف أحد الأطباء بمكة المكرمة حالته الصحية بعد إصابته بالفيروس المستجد إثر مخالطته لمرضى لم يلتزموا بالتعليمات الصحية عند الإشتباه بالإصابة .
وأكد الطبيب "محمد المصري " "سعودي الجنسية " ، أنه شعر بـ"بحة في الصوت " منذ ثلاثة أيام وخضع على الفور للفحص الطبي الذي أثبت أن حالته إيجابية .
وطمأن الطبيب الجميع بأن حالته ليست خطيره ولا يعاني الآلام –ولله الحمد ، مؤكداً أن حالته المعنوية مرتفعة ، وأنه سعيد بأن يكون جزء من الملحمة الوطنية التي يجسدها الأطباء بالمملكة في حرب المرض .
كما نصح الجميع بالإلتزام بالتعليمات لعدم نشر العدوى ، مشيراً إلى أهمية اليقين بقضاء الله وقدره والتمسك بالثقة به –عز وجل – لدفع الضرر وهو ما يحفز عمل الجهاز المناعي .
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