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سحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح على نجران

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الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً بسحب رعدية على منطقة نجران ،مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وبينت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وخباش، وحبونا، ويدمة، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 8 مساء.

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