شكرا لمتابعة خبر عن إلزام المراكز التجارية بمكة بإجراء وقائي جديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

أصدرت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة لشؤون البلديات على إلزام مراكز التسوق التجارية بوضع مسافة تباعد كافية بين كل متسوق وآخر .

حيث تضمن الإلزام وضع المسافات بين المتسوقين أثناء وقوفهم عند صناديق المحاسبة وعند الرفوف وتكون بمسارات مرسومة على الأرضيات ومخططة بدقة واضحة.

وأكد المشرف العام على البلديات الفرعية بالأمانة المهندس عبد الله الزايدي أن هذا الإجراء يأتي ضمن الجهود التي تستهدف الحفاظ على الصحةالعامة ومنع تفشي فيروس كورونا “كوفيد- 19” والتصدي له.

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وقال الزايدي تواصل الأمانة ممثله في البلديات الفرعية باتخاذ التدابير الوقائية و الاحترازية اللازمة لمواجهة الفيروس منها إلزام العاملين بمراكز التسوق والمحلات التجارية بارتداء الكمامة الطبية والقفازات والتعقيم والتطهير للأرضيات والرفوف وعربات التسوق، وحث المتسوقين على تعقيم أيديهم أثناء وبعد عملية التسوق .*