شكرا لمتابعة خبر عن "الموارد البشرية" تتوعد المنشآت الخاصة المخالفة لحقوق العاملين بإحاطة النيابة العامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذرت وزارة الموارد البشرية المنشآت الخاصة من الفصل التعسفي للعاملين بسبب الظروف الراهنة ، مؤكدة أن التحذير يشمل شركات النقل المدرسي مع استمرار تعليق الدراسة . حذرت وزارة الموارد البشرية المنشآت الخاصة من الفصل التعسفي للعاملين بسبب الظروف الراهنة ، مؤكدة أن التحذير يشمل شركات النقل المدرسي مع استمرار تعليق الدراسة . وأكدت الوزارة أنه العلاقة التعاقدية سارية بين صاحب العمل والعاملين ولا تتأثر بالظروف الإستثنائية . وتوعدت الوزارة المخالفين في حال عدم استجابتهم لإنذارها خلال 24 ساعة بإحالة المعاملة للتسوية الودية وإحاطة النيابة العامة بالمخالفات . وكان عدد من سائقي النقل المدرسي قد ناشدوا بالتدخل إزاء تعنت الشركات الخاصة التي ترفض صرف رواتبهم بعد تاريخ تعليق الدراسة وتهددهم بالفصل تعسفياً بسبب قرار تعليق الدراسة رغم تأكيد الدولة على عدم المساس بحقوق العاملين ودعمها للقطاع الخاص .

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