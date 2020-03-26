شكرا لمتابعة خبر عن خالد النمر: كورونا ستغير وجه العالم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):استبعد الدكتور خالد النمر،إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن يكون مصير كل المصابين بفيروس كورونا الجديد هو الموت.
ودعا، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، إلى التفاؤل، مؤكداً أن نسبة الشفاء عالية جداً تصل إلى 85%.
وأكد أن صدمة كورونا سيكون لها أثار اقتصادية وصحية واجتماعية ونفسية وستغير وجه العالم، مضيفا أن ما قبل كورونا سيرجع ولكن بوجه مختلف.
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